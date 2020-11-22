فيديو أهداف مباراة الزمالك واف سي مصر في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة الزمالك ونادي مصر في إحدى أهم مباريات اليوم بالنسبة لجمهور الكرة المصرية، حيث تأتي قبل أسبوع واحد من مواجهة الفارس الأبيض لمواطنه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

انطلقت مباراة الزمالك ونادي مصر في ربع نهائي كأس مصر عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب السويس الجديد.

واستطاع نادي مصر (نادي زد حاليًا) تسجيل هدف مُباغت في الدقيقة 85 أحرزه “عبد الرحمن جندية” بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة طولية من أحمد عادل.

وأكمل الزمالك المباراة بـ 10 لاعبين بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له لاعب الوسط “إمام عاشور” في الدقيقة 61، بعد مراجعة الحكم محمود عاشور لتقنية الفار.

ورفض نجوم الزمالك التسليم بالخسارة رغم ضيق الوقت، ليتمكنوا من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 95 بتصويبة أرضية من اللاعب البديل “أسامة فيصل” الذي تسلم تمريرة بالصدر من مصطفى محمد داخل صندوق العمليات.

وخلال الأشوط الإضافية تعرض لاعب اف سي مصر “حسني زكي” للطرد، ما ساعد الزمالك على بسط سيطرته أكثر، لينجح في ظهيره الأيسر عبد الله جمعة في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 115 نفذها بنجاح اللاعب البديل “أحمد سيد زيزو”.

وترشح الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر ليواجهة طلائع الجيش، أما الأهلي فقد تجاوز عقبة أبو قير للأسمدة لحساب نفس الدور في وقت سابق اليوم السبت لكن خلال الوقت الأصلي.

ونقلت البروفة الأخيرة للزمالك قبل النهائي الحلم، في بث مباشر على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة” الذي علق على إياب نصف نهائي الابطال مطلع هذا الشهر، عندما فاز الزمالك على الرجاء البيضاوي 1/3.

ولم يسبق لحامل لقب كأس مصر الموسم الماضي تحقيق الفوز على نادي مصر خلال المواجهات الأخيرة أمامه، حيث تعادلا 1/1 و0/0 في الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019.

شاهد أهداف مباراة الزمالك ونادي مصر

شاهد مباراة الزمالك واف سي مصر في كأس مصر “رابط كورة اونلاين”