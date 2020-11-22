استطلاع 12% فقط من مشجعي الكرة بألمانيا يرون أن لوف الرجل المناسب للمانشافت

أسفرت نتائج استطلاعات للرأي، نشرت اليوم السبت، أن 12% فقط من مشجعي الكرة لا يزالون يعتبرون يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، هو الرجل المناسب للمانشافات مستقبلًا.

في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (سيفي) لصالح بوابة (تي أون لاين) الإخبارية، أن 7ر77% ممن شملهم الأستطلاع قالوا إنهم لم يعودوا مقتنعين ببقاء لوف في منصبه.

ووجه المعهد إلى من شملهم الأستطلاع (1045 شخصًا) السؤالـ:” هل لا يزال يوجي لوف من وجهة نظركم هو المدرب المناسب لقيادة المنتخب الألماني للعودة إلى النجاح”، وتراوحت إجابة هذه الأغلبية بين “لا” و” ربما لا”.

وأظهرت النتائج أن 3ر10% لم يقطعوا بإجابة على هذا السؤال.

يشار إلى أن الأزمة حول لوف بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في الأسبوع الماضي بستة أهداف نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، ستستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل على الأقل.

ومن المنتظر أن يقدم اوليفر بيرهوف، مدير المنتخب، لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم في هذا اليوم نتائج تحليل عن حالة كرة القدم الألمانية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “بيلد” بعد جلسة افتراضية لأعلى هيئة في الاتحاد الألماني.