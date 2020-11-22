الريان القطري يعلن إصابة نجمه الجزائري ياسين براهيمي بفيروس كورونا

أعلن نادي الريان القطري، اليوم السبت، إصابة الجزائري ياسين براهيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للحجر الصحي بعد إجراءه المسحة الطبية، عقب وصوله إلى الدوحة بعد المشاركة مع منتخب بلاده في مباراة زيمبابوي ضمن تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي على الانترنت “تويتر” : “تعرض لاعب فريقنا ياسين إبراهيمي للإصابة بفيروس كورونا عقب عودته من معسكر المنتخب الجزائري، بعدما أثبتت نتيجة الفحص الذي أجراه لدى وصوله الدوحة إيجابية المسحة، نتمنى الشفاء العاجل لقائد (الرهيب)”.

وأصبح النجم الجزائري ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا في صفوف الخضر بعد زميله في الفريق رامي بن سبعيني مدافع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وسيغيب براهيمي عن مباراة فريقه أمام الخريطيات في الجولة السادسة من منافسات دوري نجوم قطر، المقرر إقامتها غدًا الأحد.

وكان الريان أعلن مؤخرًا التمسك بخدمات النجم الجزائري، مؤكدًا عدم وجود أي نية للتفريط في خدماته على الإطلاق، بعدما ترددت أنباء قوية عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن إمكانية رحيله ضمن صفقة تبادلية مع الدحيل، وهو ما نفاه الريان.

ويقدم براهيمي مستويات مميزة مع الريان منذ انضمامه رسميًا لصفوف الفريق بداية الموسم الماضي، ونجح في موسمه الأول أن يتوج بلقب هداف الدوري القطري مناصفة مع أكرم عفيف لاعب السد، برصيد 15 هدفا لكليهما.