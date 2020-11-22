تشكيلة الزمالك الأساسية أمام نادي مصر في كأس مصر.. “مصطفى محمد يأخد مكان المصاب أوناجم”

أعلن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة فريق نادي مصر اليوم السبت 21-11-2020، في ربع نهائي كأس مصر والتي تقام في الثامنة مساء على استاد السويس الجديد.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية تضم عددًا من البدلاء، حيث يشارك محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى، فيما يجلس محمد عواد على مقاعد البدلاء، بعد قرار إراحة محمد أبوجبل استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ويشارك أيضا الناشئ أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن، بينما تمت إراحة محمود عبدالرحيم “الونش”، ودفع باتشيكو ببديله محمد عبالغني ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية ليكون بجوار محمود علاء، ويستمر عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر.

وفي وسط الملعب، تمت إراحة طارق حامد وفرجاني ساسي، بينما تم الدفع بـ”إسلام جابر”، وإمام عاشور، ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية وبجوارهم شيكابالا في مركز الجناح الأيسر، ويوسف أوباما في مركز صانع الألعاب.

وأجبر باتشيكو على إشراك المهاجم مصطفى محمد ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية على حساب محمد أوناجم الذي تعرض لإصابة اثناء عمليات الاحماء، ويجاوره الكونغولي كابونجو كاسونجو.

والتالي تشكيلة الزمالك الأساسية:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد عيد.

خط الوسط: إسلام جابر، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم، يوسف إبراهيم “أوباما”، إمام عاشور

الهجوم: كاسونجو كاسونجو.

بينما يجلس على دكة البدلاء كلًا من:

محمد عواد وطارق حامد وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو محمد عبد السلام وكريم بامبو ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد ومصطفى محمد.