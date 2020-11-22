بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ونادي مصر في ربع نهائي الكأس

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك ونادي مصر في إحدى أهم مباريات اليوم بالنسبة لجمهور الكرة المصرية، حيث تأتي قبل أسبوع واحد من مواجهة الفارس الأبيض لمواطنه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مباراة الزمالك ونادي مصر في ربع نهائي كأس مصر عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب السويس الجديد.

وتنقل البروفة الأخيرة للزمالك قبل النهائي الحلم، في بث مباشر على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة” الذي علق على إياب نصف نهائي الابطال مطلع هذا الشهر، عندما فاز الزمالك على الرجاء البيضاوي 1/3.

ولم يسبق لحامل لقب كأس مصر الموسم الماضي تحقيق الفوز على نادي مصر خلال المواجهات الأخيرة أمامه، حيث تعادلا 1/1 و0/0 في الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019.

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الزمالك 2-1 نادي مصر

???? كأس مصر (ربع النهائي – دور الـ8)

???? ملعب السويس الجديد (مدينة السويس)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الزمالك ونادي مصر في ربع نهائي الكأس..

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..

♻️ لا تنسوا الريفريش، لتحديث الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة أثناء سير اللعب..

???? طلائع الجيش ينتظر الفائز من هذه المقابلة للعب في النهائي

???? يوجد وقت إضافي إذا استمر التعادل

خروج محمد اوناجم من التشكيل الاساسي للاصابة ودخول مصطفى محمد بدلا له

أوناجم تعرض لإصابة، ويبدو أنه قد يغيب عن مباراة الأهلي في نهائي دوري الابطال

تشكيلة الزمالك اليوم: محمود جنش – محمد عبد الغني – أحمد عيد – محمود علاء – عبد الله جمعة – إسلام جابر – إمام عاشور – شيكابالا – يوسف أوباما – كابونجو كاسونجو – مصطفى محمد.

محمود جنش – محمد عبد الغني – أحمد عيد – محمود علاء – عبد الله جمعة – إسلام جابر – إمام عاشور – شيكابالا – يوسف أوباما – كابونجو كاسونجو – مصطفى محمد. تشكيلة اف سي مصر اليوم: حارس المرمى: وليد توفيق. خط الدفاع: شريف أشرف، إسلام رمضان، إسلام عبد الغني، علي جمال “لالا”. خط الوسط: كريم بدير، حسن زكي، أحمد عادل، إسلام الفار. خط الهجوم: عمر حبشي، رضا الويشي.

حارس المرمى: وليد توفيق. خط الدفاع: شريف أشرف، إسلام رمضان، إسلام عبد الغني، علي جمال “لالا”. خط الوسط: كريم بدير، حسن زكي، أحمد عادل، إسلام الفار. خط الهجوم: عمر حبشي، رضا الويشي. الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..

3″ إصابة مُبكرة للاعب وسط الزمالك إمام عاشور..

7″ ❌ هدف ملغي لمهاجم الزمالك “كابونجو كاسونجو” بعد إنفراده بتمريرة بينية أرضية جميلة من وسط الملعب بواسطة إمام عاشور..

7″ تقنية الفار تلغي الهدف..

10″ توقف اللعب بسبب ضعف دقة الفيديو المساعد في إعادة لعبة الهدف..

12″ توقف طويل لحوالي 3 دقائق في هذه اللقطة فقط ..

12″ الإعادة أظهرت تقدم كاسونجو بخطوة واحدة أو بمقدمة جسده على آخر مدافع من لاعبي اف سي مصر..

12″ الحكم يقرر استئناف اللعب..

20″ سيطرة دون خطورة من لاعبي نادي الزمالك.. المباراة هادئة بعض الشيء

21″ رضا الويشي – مهاجم اف سي مصر – محاصر من محمود علاء في كل كرة طولية تصل إليه..

21″ شيكابالا يمرر كرة بالكعب إلى أوباما والأخير يرسل عرضية داخل منطقة جزاء اف سي مصر نحو مصطفى محمد لكن الحارس يمسك بها ببراعة.

22″ رضا الويشي يرتكب خطأ مع محمود علاء.. ويعترض على الحكم محمود عاشور!

23″ بوووووووووووووم…أحمد عادل طلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (25 ياردة تقريبًا) تذهب أرضية جوار القائم الأيسر للزمالك..

30″ توقف اللعب لاحتساء بعض الماء..والراحة

31″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الزمالك محمود علاء

35″ تصويبة مقوسة من محمود شيكابالا تذهب بعيدة فوق عارضة اف سي مصر…دون أي خطورة.

41″ أووووووووووووه…عرضية عكسية من الجهة اليسرى بالقدم اليمنى لشيكابالا يرتقي لها كاسونجو ويضعها برأسه سيئة جدًا جوار القائم الأيسر لمرمى اف سي مصر ..

41″ في الإعادة لو كان ترك كاسونجو الكرة..لذهبت إلى مصطفى محمد ليضعها بأريحية أكبر..

45″ خمس دقائق وقت بدل من ضائع..

46″ كاسونجو يهدر هجمة مرتدة على الزمالك بمراوغة عديمة الفائدة بدلاً من التمرير لمصطفى محمد..

49″ رضا الويشي يرتكب خطأ فادح أمام منطقة جزاء اف سي مصر .. وركلة حرة مباشرة من مكن مميز جدًا لصالح إمام عاشور..

50″ بووووووووم…شيكابالا ينفذ الركلة الحرة المباشرة..ويصوب كرة مقوسة رائعة بالقدم اليسرى تمر فوق الحائط البشري، لكنها تذهب جوار المقص الأيسر لمرمى اف سي مصر بقليل..فرصة قريبة للزمالك!.

51″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل العادل 0-0.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

48″ ???? معلق المباراة حاتم بطيشة لا يتوقف منذ الشوط الأول حتى بداية الشوط الثاني عن التحدث على مشروع نادي اف سي مصر الجديد ، والذي سيقوده المدرب أسامة نبيه الموسم المقبل 2021/2020 في دوري الدرجة الثانية- دوري المظاليم.

49″ ???? بطيشة يشيد بشكل كبير بأفكار إدارة اف سي مصر والتي تنوي تغيير اسمه إلى نادي زد نسبة إلى مقره في مدينة الشيخ زايد في محافظة 6 أكتوبر.

49″ ???? بطيشة “من المتوقع عمل كبير لأعضاء إدارة هذا الفريق بوجود عماد متعب وحازم إمام وأحمد حسام ميدو”.

50″ نعود إلى المباراة بعد هدوء في الأداء..

51″ الزمالك يواصل ضغطه من على طرفي الملعب..

52″ تأمين دفاعي مميز من لاعبي نادي مصر حتى الآن..

56″ شيكابالا يواصل تمرير العرضيات الجميلة دون استغلال من كاسونجو الذي وضع الكرة برأسية في جسد المدافع بدلاً من تحويلها في المرمى.

58″ ???? أخيرًا باتشيكو يقرر سحب كابونجو كاسونجو من تشكيلة الزمالك للدفع بالجناح الطائر أحمد سيد زيزو.

59″ ???? الحكم محمود عاشور يقوم بمراجعة تقنية الفار للتأكد من خشونة إمام عاشور في تدخله على لاعب اف سي مصر “الفار”.

60″ ???? الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه إمام عاشور

75″ تغيير في الزمالك بمشاركة طارق حامد بدلاً من إسلام جابر.

78″ عودة الروح إلى خط وسط الزمالك بعد نزول طارق حامد..وضغط شرس من جانب الفريق على دفاع اف سي مصر رغم النقص العددي..

85″ أووووووووه..الزمالك يدفع ثمن اندفاعه!!

85″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووووووووووول…اف سي مصر يسجل الهدف الأول بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجراء، تعانق الزاوية اليمنى للحارس محمود جنش الذي فوجيء بتسلم عبد الرحمن جمال جندية بأريحية ثم التسديد بالقدم اليمنى..

85″ ???? أحمد عادل كان صاحب تمريرة الهدف الذي سجله عبد الرحمن جمال جندية

88″ ???? تغيير في الزمالك بنزول أسامة فيصل بدلاً من الظهير الأيمن أحمد عيد..