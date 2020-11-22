الجزائري بن سبعيني يُصاب بفيروس كورونا ويغيب عن دوري أبطال أوروبا!

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن الفحوص كشفت عن إصابة مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع للعزل الصحي.

وجرى الإعلان عن إصابة بن سبعيني، الذي شارك في الأيام الماضية ضمن صفوف منتخب بلاده، قبل مباراة مونشنجلادباخ المقررة اليوم أمام أوجسبورج في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأصبح بن سبعيني ثاني لاعب في مونشنجلادباخ يتعرض للإصابة بالعدوى بعد المهاجم الحسن بليا الذي يخضع للإيقاف منذ أسبوع.