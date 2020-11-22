أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن الفحوص كشفت عن إصابة مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع للعزل الصحي.
وجرى الإعلان عن إصابة بن سبعيني، الذي شارك في الأيام الماضية ضمن صفوف منتخب بلاده، قبل مباراة مونشنجلادباخ المقررة اليوم أمام أوجسبورج في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليجا).
وأصبح بن سبعيني ثاني لاعب في مونشنجلادباخ يتعرض للإصابة بالعدوى بعد المهاجم الحسن بليا الذي يخضع للإيقاف منذ أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائري بن سبعيني يُصاب بفيروس كورونا ويغيب عن دوري أبطال أوروبا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.