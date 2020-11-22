فيديو اهداف مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر “فوز بأقل مجهود”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة “الأهلي وأبو قير للأسمدة” في إحدى مباريات اليوم السبت 21-11-2020 في ربع نهائي كأس مصر.

نقلت مباراة “الأهلي وأبو قير للأسمدة” على قناة أون تايم سبورتس، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”، وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

نجح النادي الاهلي في الفوز على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ليتأهل إلى مواجهة الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

وجاءت اهداف المباراة في الشوط الأول، حيث سجل “وليد سليمان” هدفي النادي الاهلي، عند الدقيقة (15) و(26)، بينما سجل “كيرفا لا” هدف أبو قير للأسمدة الوحيد عند الدقيقة (38).

وكان النادي الاهلي قد تأهل إلى هذا الدور إثر فوزه على نادي الترسانة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الاهلي يوم 30 سبتمبر 2020.

بينما تأهل نادي أبو قير للأسمدة إلى هذا الدور بعد اقصاءه حرس الحدود في دور 16، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد الاسكندرية يوم 15 فبراير 2020.

والتالي اهداف مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

..