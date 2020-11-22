ماذا قدم جوزيه مورينيو في عامه الأول مع توتنهام؟

أتم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عامه الأول كمدرب لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في 20 نوفمبر الجاري.

وقاد مورينيو توتنهام في 50 مباراة، حقق فيها 26 انتصارًا، 12 تعادلًا، و12 خسارة، بينما سجل الفريق تحت قيادته 101 هدف واستقبل 68.

ولم تشهد فترة مورينيو القصيرة مع توتنهام تحقيق أي بطولات، إلا أن السبيرز استعاد بعض من توازنه، الذي رحل في آخر أيام سلفه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وحقق توتنهام تحت قيادة مورينيو انتصارات مهمة على بعض الفرق الكبرى في إنجلترا، وأهمها بالطبع اكتساح مانشستر يونايتد -آخر فريق دربه البرتغالي قبل السبيرز- بستة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

كما قاد السبيشال وان توتنهام لانتصارات مهمة كذلك في الموسم المنصرم، أبرزها الفوز (2-0) على مانشستر سيتي، حامل اللقب وقتها في فبراير 2020، والفوز (2-1) على آرسنال في ديربي شمال لندن في 12 يوليو الماضي.

وخسر الاستثنائي 12 مباراة مع توتنهام، لكن الخسارة الأبرز كانت بثلاثية نظيفة أمام لايبزيج الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، البطولة التي توج بها بايرن ميونخ الألماني في النهاية.

حيث تم اقصاء توتنهام من دوري أبطال أوروبا، بعد السقوط بهدف نظيف في لندن في لقاء الذهاب لتكون المحصلة النهائية الخسارة بنتيجة (0-4).

وخسر توتنهام مرتين فقط هذا الموسم تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 57 عامًا، بواقع خسارة في أول لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز (0-1) ضد إيفرتون، ثم خسارة بنفس النتيجة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي أمام فريق رويال أنتويرب البلجيكي.

ولم يحقق المدرب المثير للجدل أي لقب مع توتنهام حتى الآن، لكنه يقود السبيرز حاليًا لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خوض 8 مباريات برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي، وتنتظره مواجهة قوية اليوم في قمة الجولة التاسعة أمام مانشستر سيتي.

وتأهل توتنهام للدور ربع النهائي في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سيلتقي ستوك سيتي في 23 ديسمبر المقبل، وفي طريقه لهذا الدور، تغلب السبيرز على جاره اللندني تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية في دور ثمن النهائي بنتيجة (5-4) بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأوروبيًا، يتصدر توتنهام مجموعته في الدوري الأوروبي بعد مرور ثلاث جولات برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام الثاني أنتويرب البلجيكي ، والثالث لاسك لينز النمساوي.