تشكيلة الاهلي الأساسية أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر.. “مفاجأة في الوسط.. وبادجي يقود الهجوم”

أعلن المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” تشكيلة الاهلي الأساسية لمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـثمانية من بطولة كأس مصر والتي تقام اليوم السبت 21-11-2020 في تمام الخامسة مساءًا على ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

ودفع موسيماني بالحارس محمد الشناوي ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، في مفاجأة كبيرة، خاصة أن كل الأمور كانت تنبأ بجلوسه بديلًا في تلك المواجهة لصالح مصطفى شوبير الحارس الصاعد.

وفي خط الدفاع، يشارك رامي ربيعة ضمن تشكيلة الأهلي الأساسية بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وبجواره ياسر إبراهيم، وفي مركز الظهير الأيسر يلعب محمود وحيد، بينما يشارك عربي بدر كظهير أيمن.

ودفع موسيماني أيضا، باللاعب الصاعد “أحمد نبيل كوكا”، لاعب فريق 2001 بالأهلي، ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، وبجواره حمدي فتحي، بينما يبدأ جيرالدو كلاعب في مركز الجناح الأيسر، وأحمد الشيخ كلاعب في الجناح الأيمن، ووليد سليمان في مركز صانع الألعاب.

فيما يشارك السنغالي أليو بادجي ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية في مركز المهاجم الصريح بعد ابتعاده عن المباريات السابقة، وسط بعض الأقاويل التي تشير إلى قرب رحيله عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – عربي بدر – محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان – أحمد الشيخ – حمدي فتحي – جيرالدو – أحمد نبيل “كوكا”.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

ويجلس على دكة البدلاء:

مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏