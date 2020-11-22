بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وابو قير للاسمدة في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الاهلي وابو قير للاسمدة” في إحدى مباريات اليوم السبت 21-11-2020 في ربع نهائي كأس مصر.

تنقل مباراة “الاهلي وابو قير للاسمدة” على قناة أون تايم سبورتس، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

سيسعى الاهلي إلى تحقيق الفوز على نادي ابو قير للاسمدة للتأهل إلى نصف النهائي بأقل مجهود ممكن قبل المواجهة المرتقبة امام “الزمالك” في نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة القادمة 27 نوفمبر 2020.

ولن يتنازل النادي الاهلي عن تحقيق لقب كأس مصر هذا الموسم بسهولة حيث يغيب عن خزائنه منذ موسمين، كما لم يحقق اللقب سوى هذه المرة في اخر 10 سنوات.

ويفقد الأهلى خدمات محمود عبد المنعم “كهربا” بداعى الإيقاف بجانب إصابته بفيروس كورونا الذي أصاب صالح جمعة، كما يغيب كل من “محمد هانى وأيمن أشرف وجونيور أجايي” للراحة.

وتأهل النادي الاهلي إلى هذا إثر فوزه على نادي الترسانة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الاهلي يوم 30 سبتمبر 2020.

بينما تأهل نادي ابو قير للاسمدة إلى هذا الدور بعد اقصاءه حرس الحدود في دور 16، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد الاسكندرية يوم 15 فبراير 2020.

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الاهلي 2-1 ابو قير

????️ملعب برج العرب (الاسكندرية – مصر)

????كأس مصر (ربع النهائي – دور 8)

انتهت

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “الاهلي وابو قير للاسمدة” ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

????تشكيلة الاهلي | محمد الشناوي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – عربي بدر – محمود وحيد – وليد سليمان – أحمد الشيخ – حمدي فتحي – جيرالدو – أحمد نبيل “كوكا” – أليو بادجي.‏

????دكة بدلاء الاهلي | مصطفى شوبير – محمد شكري – عبد الرحمن أشرف – فارس محمد – محمد ‏مجدي أفشة – أليو ديانج – حسين الشحات – أيمن أشرف – مروان محسن.‏

????تشكيلة ابو قير للاسمدة | محمد طلعت – كمال ابو الفتوح – إبراهيم ريعو – محمود الملك – هاني السيد – محمد الكرته – محمد علاء – مصطفى الخواجة – إسلام نبيل – علاء شعبان – كيرفا لا.

“0 بداية المباراة

“5 الاهلي يسيطر على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى أبو قير.

“7 اول ركنية في اللقاء لصالح أبو قير للأسمدة.

“11 لا وجود لفرص خطيرة خلال اللحظات القليلة الماضية.

“15⚽جوووووووووووووووووووول – وليد سليمان يفتتح التسجيل للنادي الاهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

“15 قصة الهدف | مدافع أبو قير للأسمدة يبعد كرة من امام أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء لتذهب إلى وليد سليمان على الجهة اليسرى من خارج منطقة الجزاء ليسددها مباشرة لتفاجئ الحارس محمد طلعت وتسكن شباكه.

“19???? بطاقة صفراء على مدافع ابو قير للاسمدة ابراهيم ريعو.

“21 الحكم يعود للفار للتأكد من وجود ضربة جزاء لصالح الأهلي بعدما لمس المدافع ابراهيم الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

“23 بالفعل الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح الاهلي.

“24???????? وبطاقة صفراء ثانية وحمراء على إبراهيم ريعو.

“26⚽جوووووووووووووووووووول – وليد سليمان يتولى تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح ويسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي.

“27 سيناريو المباراة أصبح سهل جدًا للنادي الاهلي، وهو ما كان يتمناه موسيماني من أجل اراحة العناصر التي سيعتمد عليها لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادمة 27 نوفمبر 2020.

“31 بلغت نسبة استحواذ الاهلي على الكرة 69% مقابل 31% لأبو قير للاسمدة.

“36 لاعبو الاهلي يواصلون تمريراتهم القصيرة في منتصف الملعب.

“38⚽جوووووووووووووووووووول – كيرفا لا يقلص الفارق لفريق أبو قير للأسمدة بتسجيل الهدف الأول.

“38 قصة الهدف | هاني السيد يرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى في ظهر دفاعات الاهلي قابلها كيرفا لا بتسديدة باغتت محمد الشناوي وسكنت شباكه.

“40 يبتقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الاول والنتيجة تشير إلى تقدم الاهلي على ابو قير للاسمدة بهدفين مقابل هدف واحد.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+3 ضربة حرة مباشرة لصالح الاهلي على بعد 19 متر تقريبًا من مرمى ابو قير.

“45+4 احمد الشيخ يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها في حائط الصد.

“45+4 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الاهلي على ابو قير للاسمدة بهدفين مقابل هدف واحد.

“45 الشوط الثاني

“46 لا وجود لتغييرات في تشكيلة كلا الفريقين.

“47???? بطاقة صفراء على لاعب الاهلي احمد نبيل كوكا.

“54????بطاقة صفراء على وليد سليمان بعد تدخل خشن على لاعب أبو قير للأسمدة.

“58????التبديل الاول للنادي الاهلي بخروج احمد نبيل كوكا ودخول محمد مجدي أفشة

“59????تبديل اول ايضًا لصالح أبو قير للأسمدة بخروج محمد علاء ودخول علي عزب.

“60 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق الماضية.

“61 أليو بادجي يضيع انفراد صريح بعدما سدد كرة في جسد الحارس محمد طلعت.

“62 الاهلي يواصل تهديداته لمرمى أبو قير وهذه المرة عن طريق أفشة الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

“66????التبديل الثاني لنادي أبو قير للأسمدة بخروج اسلام نبيل ودخول نصر رمضان.

“66 بادجي يضيع فرصة اخرى بعدما تلقى تمريرة في ظهر دفاعات ابو قير سددها بجوار القائم الايمن.

“67 وليد سليمان يعاني من إصابة، وأليو ديانج يستعد للدخول كبديل في قادم الدقائق.

“70????????تبديلان دفعة واحدة للنادي الاهلي بخروج وليد سليمان ودخول أليو ديانج، وخروج احمد الشيخ ودخول حسين الشحات.

“74 العربي بدر يمرر كرة عرضية قصيرة إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية ولكن ترتطم في قدم المدافع وتخرج إلى الركنية.

“80 مروان محسن يستعد للدخول كبديل في الدقائق القادمة.

“82????التبديل الرابع للأهلي بخروج أليو بادجي ودخول مروان محسن.

“89????بطاقة صفراء على مدافع أبو قير للاسمدة محمود الملك بعد اعاقة على مروان محسن.

“90 حكم المباراة يضيف خمس دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بفوز الاهلي على ابو قير للاسمدة بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل إلى ملاقاة الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

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