بث مباشر | شاهد ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني “كورة اونلاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “ريال مدريد وفياريال” في إحدى مباريات اليوم السبت 21-11-2020 في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب لاسيراميكا.

تنقل مباراة “ريال مدريد وفياريال” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة زيجو سبورت الهولندية.

خسر فياريال مرة واحدة فقط هذا الموسم في الدوري الإسباني، وفاز في 5 مباريات وتعادل في 3، وسجل لاعبوه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

ويحتل فياريال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال سوسيداد.

وسيتطلع فياريال اليوم إلى تعميق جراح ريال مدريد بالفوز عليه، او على الأقل عدم الخسارة من أجل المحافظة على مركزه في المقدمة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق ريال مدريد المباراة وهو في اسوأ ظروف ممكنه، حيث يعاني الفريق من غيابات كثيرة بسبب إصابات متعلقة بكرة القدم، واخرى بسبب فيروس كورونا.

وتلقى ريال مدريد خسارة مريرة في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي امام “فالنسيا”، ازاحته من صدارة جدول الترتيب ليتراجع إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عن النقطة 16.

وحقق ريال مدريد الفوز في 5 مباريات من 8 في الدوري الإسباني، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 14 هدف، واهتزت شباكه 9 مرات.

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