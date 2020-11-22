مانشستر يونايتد ينتصر بعد مباراة درامية مع تقنية الفيديو 

حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول على أرضه في الدوري هذا الموسم بنتيجة 1-صفر ضد وست بروميتش في مباراة شهدت "دراما" في ركلات الجزاء.
وبعدما منح الحكم ركلة جزاء لوست بروميتش مطلع الشوط الثاني لخطأ من البرتغالي برونو فرنانديش لصالح كونور كالاغير، تراجع عن قراره بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (47).
وتحصل بعدها يونايتد بدوره على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على دارنل فورلونغ، انبرى لها فرنانديش تصدى لها الحارس سام جونستون، إلا أنّ الحكم أعاد المحاولة لخروج الأخير عن خط المرمى قبل تنفيذ البرتغالي للركلة، قبل أن ينجح في المحاولة الثانية بتسجيل الهدف الوحيد في اللقاء (56).
ورفع يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً ليدخل بمعنويات عالية إلى مباراته أمام ضيفه باشاك شهير التركي الثلاثاء في دوري الأبطال الذي سقط أمامه بطريقة مفاجئة (1-2) في الجولة السابقة.
المصدر: فرانس برس
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