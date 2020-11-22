أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة وسيموني يفك عقدته

نجح أتلتيكو مدريد في أهم اختباراته أمام ضيفه برشلونة عندما هزمه 1-0 يوم السبت في المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وواصل أتلتيكو مدريد سجله اللافت هذا الموسم بعدم هزيمته في أي مباراة ضمن نطاق الليغا رافعاً رصيده إلى 20 نقطة وكأقوى خط دفاع في المسابقة بتلقيه هدفين فقط.



وسجّل البلجيكي كاراسكوا هدف المباراة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 45+3.



ولعب أتلتيكو مدريد مباراة كبيرة في ظل غياب العدد من نجومه الأساسيين وعلى رأسهم الأوروغوياني لويس سواريز الذي أصيب بفيروس كورونا خلال فترة التوقف الدولي.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة من 8 مباريات في الصدارة بالتساوي مع ريال سوسييداد فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة بعد خسارته الثالثة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين.



وبهذا الفوز كسر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقدته ضد برشلونة، بالفوز على البلوجرانا لأول مرة في الليجا.