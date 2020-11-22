الامارات | مدرب بني ياس ينتقد إهدار لاعبي كلباء الوقت

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس ينتقد إهدار لاعبي كلباء الوقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد بشدة مدرب فريق بني ياس، الروماني إيسيلا، لاعبي كلباء، عقب الخسارة على أرضه بهدفين نظيفين، أول من أمس، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي. وقال إيسيلا في المؤتمر الصحافي: «لاعبو كلباء كانوا يتعمدون إضاعة الوقت، من خلال السقوط المتكرر في أرضية الملعب للحفاظ على تقدمهم في اللقاء».

وشهدت المباراة احتساب 28 مخالفة على مدار الشوطين، وكان اللافت أن لاعبي بني ياس الأكثر تعرّضاً للمخالفة بـ15 مرة مقابل 13 للضيوف. وقال: «كرة القدم تحتاج لأن تتطور، ولذلك ينبغي ألا تلعب بهذه الطريقة التي تشهد إضاعة الكثير من الوقت فيها»، معرباً عن دهشته الكبيرة لتعافي لاعبي كلباء بعد دخول الطاقم الطبي لأرضية الملعب.

من جانبه، قال مدرب كلباء، الأوروغوياني دا سيلفا: «إن وصولهم إلى النقطة التاسعة أمر مهم للغاية»، وتابع: اللاعبون نفذوا التعليمات بشكل رائع، وأهمية النقاط الثلاث تأتي من كوننا فزنا على فريق قوي».

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