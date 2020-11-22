الامارات | الصربي فلاديمير مدرباً لحتا خلفاً لكونتيس

شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي فلاديمير مدرباً لحتا خلفاً لكونتيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة نادي حتا الاستغناء عن مدرب الفريق، اليوناني كريستوس كونتيس، وجهازه المعاون، على خلفية النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في أول ست جولات من عمر البطولة، حيث لم يجمع الفريق سوى نقطة واحدة.

وقال المشرف على فريق حتا، علي عبدالله البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مجلس الإدارة قرر التعاقد مع المدرب الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وتم توقيع العقد مع المدرب الجديد مساء أمس.

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