الامارات | مدرب الفجيرة: الفوز على حتا خلصنا من الضغوط

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة: الفوز على حتا خلصنا من الضغوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الفجيرة، الصربي غوران، إن «الفوز على حتا خلصنا من ضغوط النتائج السابقة، التي لم تكن مرضية، على الرغم من تقدمنا في النتيجة في مناسبات عدة». وأنهى الفجيرة الخصام مع الانتصار، وحقق الفوز في الجولة السادسة، أول من أمس، بنتيجة 1-صفر. وقال غوران في المؤتمر الصحافي: «حان الوقت لكي نقدم الأداء المميز في 90 دقيقة كاملة، وليس لشوط واحد فقط».

وأضاف: «المباراة كانت صعبة على الفريقين بسبب موقفهما في ترتيب البطولة، والفوز على حتا انتصار مهم جداً». في المقابل، اعتبر مدرب حتا المقال، اليوناني كونتيس، أن الظروف لم تخدم فريقه، رغم تقديمه أداء جيداً في الشوط الأول. وقال في المؤتمر الصحافي: «للأسف لم نسجل هدفاً من فرصتين أو ثلاث أمام المرمى، كانت ستحسم المباراة لمصلحتنا في الشوط الأول، وكنت أتمنى أن يظهر الفريق في الشوط الثاني بالأداء ذاته».

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