الامارات | لا تقرير من حكم المباراة ضد تيغالي في واقعة سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن لا تقرير من حكم المباراة ضد تيغالي في واقعة سواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أن الحكم حمد علي يوسف، الذي أدار مباراة الشارقة والنصر، التي أقيمت أول من أمس، على استاد الشارقة، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لم يذكر في تقريره أي تفاصيل خاصة بشأن الواقعة التي حدثت بين لاعب الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز، ولاعب النصر سيبيتسان تيغالي، وما صاحبها من محاولات اعتداء، ودخول اللاعب سواريز في نوبة بكاء وإصراره على مغادرة الملعب، قبل أن يعود مرة أخرى ويستأنف اللعب، خلال المباراة التي انتهت بفوز الشارقة بهدفين مقابل هدف، واكتفى الحكم فقط بإخراج البطاقة الصفراء لكل منهما، واتسمت المباراة بالشحن النفسي الزائد من قبل الفريقين، لكن الحكم حمد علي يوسف تمكن في النهاية في الوصول بها إلى بر الأمان، بعدما أخرج البطاقات الصفراء تسع مرات، منها ست مرات للنصر وثلاث للشارقة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الواقعة التي حدثت بين سواريز وتيغالي خلال المباراة، ولا يعرف أحد ماذا دار بين اللاعبين، إذ كانت الصورة ضبيابية قبل أن يكشف مهاجم الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز في تغريدة له على حسابه عبر «إنستغرام» ما حدث واضطره إلى البكاء خلال المباراة.

وأكد سواريز أن الأمر متعلق بالعنصرية، وقال: «20 نوفمبر يوم الوعي الأسود ومازلنا نواجه حلقة العنصرية. لسوء الحظ عانيت من واحد منهم في مباراة اليوم (أول من أمس)، حيث استخدم لاعب فريق الخصم مصطلح (القرود).

ويعد سواريز، الذي انتقل إلى الشارقة قادماً من الوصل على سبيل الإعارة، إحدى الأوراق الرابحة في صفوف «الملك»، إذ سجل ستة أهداف في الدوري وينافس على صدارة الهدافين.

وسعت «الإمارات اليوم» إلى الحصول على رد من نادي النصر حول الواقعة، لكن دون جدوى، إذ لم يصدر أي رد رسمي من النادي حول ما حدث.

من جانبه، تعاطف لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس مع زميله سوايرز، وقال في تغريدة له على حسابه على «إنستغرام»: «يمكن أن أكون أتحدث هنا عن انتصارنا، أو ثلاث نقاط، أو حتى مركزنا الأول في الجدول، ولكن بدلاً من ذلك أنا هنا للتحدث عن العنصرية. لسوء الحظ اليوم تعرّض زميلي في الفريق وصديقي ويلتون سواريز للإهانة، بسبب لونه الذي يعاني العنصرية. لم يعدّ هناك مكان لهذا النوع من الأشياء. أنا هنا للاحتجاج بشكل رئيس لجذب انتباه الجميع لهذه الحالة. كل يوم علينا أن نقاتل ضده. سنستمر في القتال، لكننا نأمل حقاً في أن ينتهي هذا قريباً».

وأكد لاعب الشارقة إيغور كورنادو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، أن المباراة شهدت مشاحنات كثيرة، وهذا جزء من الكرة.

بدوره، قال مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «مؤسف ما حدث بين نجمين كبيرين هما ويلتون وتيغالي، ولايمكن الحكم على الحادثة بالسماع من طرف واحد فقط».

وأضاف العنبري: «سورايز قال لي إن اللاعب (تيغالي) قال له كلاماً فيه إساءه له، لكنني لا أعرف بالضبط ما هو، وقد سمعنا من طرف واحد، ولا استطيع ظلم الطرف الثاني كوني لم أسمع منه».

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، في تغريدة له على «توتير»: «تحيتنا للاعب الخلوق والمحترف ويلتون بعد انتهاء المباراة».

ورفع الشارقة بهذا الفوز، الذي يعد السادس له على التوالي، رصيده إلى 18 نقطة، معززاً بذلك صدارته للدوري دون أي خسارة حتى الآن، في حين تلقى النصر الخسارة الأولى له في الدوري ليتجمد رصيده عند 13 نقطة.

وألغى الحكم هدفاً للشارقة سجله ويلتون سواريز «69».

واضطرحكم اللقاء حمد علي يوسف لتغيير قراره بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الشارقة كايو لوكاس إلى الصفراء «38»، بعد مراجعة الحالة من قبل الحكم الفيديو «الفار».

ونجح إيغور الملقب بـ«إيقونة الملك» بتسجيل هدفي الفوز لفريقه من ركلتي جزاء «20» و«79»، فيما سجل هدف النصر الوحيد لاعبه ضياء سبع «58».

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