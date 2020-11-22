الامارات | رونالدو يفكر في العودة إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفكر في العودة إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، أن النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، لا يستبعد فكرة العودة إلى ريال مدريد، بعد أن بات قريباً جداً من مغادرة يوفنتوس الصيف المقبل. وقالت إن العديد من مصادر في ريال مدريد، بجانب مؤشرات أخرى، تؤكد أن مسألة العودة إلى «الملكي» مطروحة لدى رونالدو.

وقالت إن رونالدو لم يتأخر كثيراً في التفاعل مع الفوز الأخير لمدريد على برشلونة في «كامب نو» بالدوري الإسباني 3-1، كما سبق وأن حجز مكاناً له في استاد بيرنابيو في مباراة سابقة بالكلاسيكو، وأيضاً لايزال على اتصال ببعض نجوم مدريد ومسؤوليه. يذكر أن وسائل إعلام مقربة من يوفنتوس، منها صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية سبق وأن كشفت أن يوفنتوس يخطط فعلياً للسماح برحيل رونالدو الصيف المقبل من أجل توفير سيولة مالية. وربطت تقارير إعلامية رونالدو بناديه السابق مان يونايتد الإنجليزي، وكذلك باريس سان جرمان الفرنسي.

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