الامارات | مليحة يقسو على الحمرية ويهزمه 11-2 في «صالات الشباب»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق مليحة على الحمرية بنتيجة 11-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الشباب لكرة قدم الصالات، وسجل لمليحة: خالد محمد وأحمد علي وحسن يونس ومحمد حسن عبدالرزاق بواقع هدفين لكل منهم، ومحمد حسن لطيف وسعيد أحمد ويحيى مبارك، بينما سجل للحمرية عمر جمال وسيف أحمد. وبموجب هذه النتيجة تصدر الحمرية الترتيب بست نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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