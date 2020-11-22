الامارات | انطلاق أول بطولة لصيد الأسماك بقوارب الكاياك في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول بطولة لصيد الأسماك بقوارب الكاياك في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، وذلك للمرة الأولى، بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة «30 *30»، وضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021.

وحظيت البطولة برعاية عدد من المؤسسات والشركات التي قدمت هدايا قيمة للفائزين مع نهاية الحدث، بينما تم رصد جوائز مالية من قبل النادي لفئات المسابقة، إضافة إلى جوائز لأكبر سمكة وزناً للقوارب الكهربائية، وجوائز أخرى لفئة السيدات في قوارب كاياك.

وشهدت البطولة، التي جمعت العديد من محبي هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك، تنافساً ساخناً على المراكز الثلاثة الأولى في فئات أسماك الكنعد (كينيغ فيش)، والسكل (كوبيا)، والزريدي (غولدن ترافيلي)، والضلع (كوين)، والجد (الباراكودا).

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