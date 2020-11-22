الامارات | الشارقة يحتفل باليوم الوطني بـ «ماراثون شطرنج» لـ 49 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحتفل باليوم الوطني بـ «ماراثون شطرنج» لـ 49 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الشارقة للشطرنج عن أجندة فعالياته وبطولاته التي سينظمها احتفالاً باليوم الوطني الـ49، وذلك ضمن البروتوكول المعتمد من مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للشطرنج، في ظل الظروف الراهنة للحد من جائحة «كوفيد-19».

وقال الأمين العام للنادي، جمال المدفع، في تصريح صحافي، إن الفعاليات ستنطلق 28 الجاري وتستمر لمدة خمسة أيام، وتابع أن البداية ستكون بـ«ماراثون الشطرنج»، ويستمر لمدة 49 ساعة متواصلة، لافتاً إلى أن فكرة هذا الماراثون قائمة على نظام خروج المغلوب، وسيشارك فيه أعضاء مجلس إدارة النادي والمدربون ولاعبو النادي، ليكون اللعب متواصلاً من دون انقطاع على طاولة واحدة مخصصة لهم داخل النادي، يوجد عليها حاجز زجاجي بين اللاعبين لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: «ستقام الفعالية الثانية يوم 30 الجاري ببطولة الأساتذة، التي سيشارك فيها ثمانية من الأساتذة الدوليين الكبار، يتقدمهم لاعب المنتخب ونادي الشارقة سالم عبدالرحمن».

وقال إن الفعالية الثالثة ستكون في الأول من ديسمبر، وتشمل محاضرات عن الشطرنج يحاضر فيها الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي عمر نعمان.

أما الختام فسيكون ببطولة «البوليت المفتوحة»، في الثاني من الشهر المقبل، وتنظم للمرة الأولى في الدولة بمشاركة نحو 1000 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم.

وقال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة: «الاحتفال باليوم الوطني ذكرى عزيزة على قلب كل إماراتي ومقيم، ونحرص في كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة بشكل جديد ومبتكر».

وتابع في تصريح صحافي: «نسعى دائماً إلى أن تسهم فعالياتنا في تعزيز الهوية الوطنية ومنظومة القيم الثقافية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي».

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الجاري تقام فعالية بطولة الأساتذة، وفي الثاني من ديسمبر الختام ببطولة «البوليت المفتوحة».

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