الامارات | فوز التعاون ودبا الحصن في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز التعاون ودبا الحصن في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق التعاون تأخره 4-2 عند الدقيقة (87) إلى الفوز 5-4 على ضيفه مصفوت، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، إذ سجل الفريق ثلاثة أهداف في ثماني دقائق فقط، محققاً فوزه الأول في البطولة ليصبح رصيده ثلاث نقاط، وسجل للتعاون كل من محمد سعيد (53)، والبرازيلي فيليب فيدليس (90 1، 90 6، 70)، وأحمد محمد (88)، بينما سجل لمصفوت الفرنسي ياسين عبيد (20) والبرازيلي نيكولا (30)، وسعود فرح (76،61).

وفي مباراة أخرى، فاز دبا الحصن على ضيفه الذيد بهدف نظيف سجله محمد الصريدي (70)، ليصل رصيده الى النقطة السادسة بمركز الوصيف خلفاً للمتصدر الإمارات بفارق الأهداف.

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