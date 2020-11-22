شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: سأحضر نهائي أفريقيا بالاستاد.. ولا أحد يستطيع منعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيحضر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وقال: «لاعبو الزمالك قادرين على تحقيق أحلام وطموحات الملايين من الجماهير البيضاء بالتتويج باللقب السادس».

وأكد في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «لا يستطيع أحد منعي من حضور نهائي أفريقيا وسأكون جنبا إلى جنب مع اللاعبين والجهاز الفني حتي أطمئنهم على ناديهم ومستقبلهم مع القلعة البيضاء».

وأبدى منصور اندهاشه من مستوى محمود عاشور حكم مباراة فريقه اليوم، أمام نادي مصر، قائلا: «مش عارف عاشور كان عايز أيه من الزمالك».