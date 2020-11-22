شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد انتظام بن شرقي وساسي في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم ثنائي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، في تدريبات الزمالك الجماعية يوم الاثنين المقبل.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري رابطة الأبطال الافريقي المقررة «الجمعة»، على ستاد القاهرة.

ووصل ساسي إلى القاهرة «السبت»، قادما من تونس، فيما يصل بن شرقي، إلى القاهرة «الأحد»، قادماً من المغرب.