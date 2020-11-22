شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد انتظام بن شرقي وساسي في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم ثنائي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، في تدريبات الزمالك الجماعية يوم الاثنين المقبل.
ويستعد الزمالك، لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري رابطة الأبطال الافريقي المقررة «الجمعة»، على ستاد القاهرة.
ووصل ساسي إلى القاهرة «السبت»، قادما من تونس، فيما يصل بن شرقي، إلى القاهرة «الأحد»، قادماً من المغرب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن موعد انتظام بن شرقي وساسي في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.