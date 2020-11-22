شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني عن ترشحه لرئاسة الزمالك: «شكرًا والسلام عليكم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من الترشح لرئاسة نادي الزمالك، قائلا «شكرا والسلام عليكم».
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيخرج من اتحاد الكرة لأبنائه وأحفاده وسيكون مشجعا للمنتخب والزمالك.
وأوضح عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه سيعود لعمله مرة أخرة بالبنك ولن يترشح لانتخابات الزمالك، مؤكدا أنه أنجز جميع المهام التي أسندت إليه خلال فترة عمله باتحاد الكرة.
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