شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشكر لاعبي الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز على نادي مصر والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وأضاف باتشيكو عقب المباراة أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة جيدة ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة، والصعود إلى الدور المقبل في البطولة بالرغم من صعوبتها.

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن الفريق يسعى إلى مواصلة النتائج الطيبة وإسعاد جماهير النادي، مشددا على أنه يثق في اللاعبين ويثق في شخصيتهم القوية التي ظهرت في مباراة اليوم.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة.