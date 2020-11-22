شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشكر لاعبي الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز على نادي مصر والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.
وأضاف باتشيكو عقب المباراة أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة جيدة ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة، والصعود إلى الدور المقبل في البطولة بالرغم من صعوبتها.
وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن الفريق يسعى إلى مواصلة النتائج الطيبة وإسعاد جماهير النادي، مشددا على أنه يثق في اللاعبين ويثق في شخصيتهم القوية التي ظهرت في مباراة اليوم.
وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو يشكر لاعبي الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.