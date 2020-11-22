شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك تيم يُسقط ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة الأساتذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل النجم النمساوي دومينيك تيم، المصنف الثالث عالميا، عروضه الرائعة في البطولة الختامية للأساتذة في لندن بتأهله للنهائي للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه اليوم السبت، على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، في نصف النهائي بمجموعتين لواحدة.

وبعد مباراة قوية استمرت ساعتين و54 دقيقة نجح اللاعب النمساوي في حسم الأمور لصالحه بنتيجة 7-5 و7-6(12-10) و7-6(7-5)، ليعلن بذلك عن تواجده في نهائي خاتمة بطولات التنس في الموسم للمرة الثانية على التوالي.

وسيبحث تيم عن لقبه الأول على ملاعب (O2 Arena) في النهائي الثاني في مسيرته وأيضا على التوالي، علما بأنه خسر نهائي العام الماضي على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وسينتظر تيم في النهائي المتأهل من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين نادال والروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالميا.