شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباريات كأس مصر تحمل الكثير من المفاجآت دائمًا على مدار التاريخ.
وأكد حمادة أنور في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «نرى اليوم أمور غريبة للغاية بسبب مشاركة نادي إف سي مصر رغم بيعه إلى نادي زد والدوري ملئ بالأمور الغريبة».
وعن شكوى نادي مصر، شدد: «المباراة انتهت ولكن احنا كنا عاوزين نعرف احنا بنلاعب نادي أيه ولكن الماتش خلص ونركز في المرحلة المقبلة».
وأتم: «مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني».
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