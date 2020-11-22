شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال عن لقاء الزمالك ونادي مصر: «مباراة العذاب وحرقة الدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام نظيره نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر، أنها مباراة عذاب ومباراة لحرقة الدم. وقال عبدالعال في فيديو له نشره على قناته الشخصية: انا شفت مباراة فيها كل أنواع العذاب وجالي الضغط والسكر بسبب الأداء والأحداث غير الطبيعية من ضربات جزاء وأهداف تم إلغائها وحالات طرد وكل أنواع العذاب الكروي اللي ممكن نشوفه في مباراة المفروض أنها كانت سهله للأبيض. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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