شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يغادر لقاء أتلتيكو مدريد باكيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني لقاء فريقه أمام أتلتيكو مدريد، عند الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني بسبب تعرضه للإصابة في كرة مشتركة مع أحد مهاجمي الفريق المنافس.

والتقطت كاميرا اللقاء بيكيه باكيا أثناء خروجه، بسبب شعوره ببعض الآلام، فيما أجرى المدرب الهولندي كومان، المدير الفني لفريق برشلونة تغييرا بدخول بديلًا لنجم منتخب إسبانيا.