شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يغادر لقاء أتلتيكو مدريد باكيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني لقاء فريقه أمام أتلتيكو مدريد، عند الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني بسبب تعرضه للإصابة في كرة مشتركة مع أحد مهاجمي الفريق المنافس.
والتقطت كاميرا اللقاء بيكيه باكيا أثناء خروجه، بسبب شعوره ببعض الآلام، فيما أجرى المدرب الهولندي كومان، المدير الفني لفريق برشلونة تغييرا بدخول بديلًا لنجم منتخب إسبانيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر بيكيه يغادر لقاء أتلتيكو مدريد باكيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.