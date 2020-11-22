شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: اللياقة البدنية لم تسعفنا أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أسامة نبيه، المدير الفني لنادي مصر، على أن لاعبيه كانوا رجال أمام الزمالك، ونجحوا في إحراج فريق كبير بحجم نادي الزمالك.
وفاز الزمالك على نادي مصر 2-1 في المباراة التي جمعتهما «السبت»، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس مصر.
وشدد نبيه، على أن اللياقة البدنية حالت دون استمرار لاعبيه بنفس المستوى ولولاها لكان لنتيجة المباراة شكل آخر.
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