شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: اللياقة البدنية لم تسعفنا أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أسامة نبيه، المدير الفني لنادي مصر، على أن لاعبيه كانوا رجال أمام الزمالك، ونجحوا في إحراج فريق كبير بحجم نادي الزمالك.

وفاز الزمالك على نادي مصر 2-1 في المباراة التي جمعتهما «السبت»، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس مصر.

وشدد نبيه، على أن اللياقة البدنية حالت دون استمرار لاعبيه بنفس المستوى ولولاها لكان لنتيجة المباراة شكل آخر.