شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يواصل الاستفاقة برباعية في شباك سيلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل إشبيلية استفاقته في الليجا بفوز ثان على التوالي، وهذه المرة بشق الأنفس على ضيفه سيلتا فيجو، برعابية مقابل هدفين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيثخوان، انتهت الشوط الأول الأولى بهدفين لكل فريق حيث تقدم الفريق الأندلسي مبكرا منذ الدقيقة السادسة بفضل المدافع الفرنسي جول كوندي، قبل أن يرد الفريق الجاليثي بهدفين حملا توقيع النجمين المخضرمين ياجو أسباس ومانويل أجودو «نوليتو» في الدقيقتين 10 و36، ولكن قبل أن يلفظ الشوط أنفاسه الأخيرة، أدرك النجم المغربي يوسف النصيري التعادل لإشبيلية برأسية.

وظل التعادل الإيجابي قائما حتى الدقائق الخمس الأخيرة، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض بهدفين خاطفين في غضون دقيقتين عن طريق سرخيو إسكوديرو 85، والمهاجم الشاب منير الحدادي 87.

وبهذا يواصل كبير إقليم الأندلس انتصاراته للجولة الثانية تواليا، بعد 4 جولات شهدت تعادل و3 هزائم متتالية، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة يقفز بها للمركز السابع مؤقتا، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

في المقابل، فشل سيلتا فيجو في تذوق طعم أي انتصار للجولة الثامنة تواليا، ليتجرع الفريق الجاليثي خسارته الثالثة خلال آخر 5 جولات (الخامسة هذا الموسم)، ويظل قابعا في منطقة الخطر المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.