شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مباراة نادي مصر كانت مرعبة لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، إن مباراة نادي مصر كانت مرعبة لجماهير الزمالك، قبل أن يحسمها الأخير في النهاية.

وأضاف «يونس» في حديثه خلال الأستوديو التحليلي لقناة أون تايم، أنه يحسب للاعبي الزمالك رغبتهم في تحقيق الفوز رغم التأخر بهدف حتى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ووجه «يونس» التهنئة للاعبي وجماهير الزمالك، على تخطيهم عقبة مهمة في مشوارهم نحو الاحتفاظ باللقب.