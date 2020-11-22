شكرا لقرائتكم خبر عن الدوليون يشاركون في مران بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات فريق نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني الأول وخوض مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا.

وشارك عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد توفيق وعلي جبر في معسكر المنتخب الوطني الأول، ونجحوا في مساعدة الفراعنة على الفوز على توجو في الجولتين الثالثة والرابعة، واعتلاء قمة الترتيب في المجموعة السابعة بالتصفيات.

وحصل الفريق على راحة سلبية بالأمس الجمعة من معسكره المقام بالقاهرة قبل العودة لاستئناف التدريبات بمشاركة الدوليين، عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد توفيق تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا، على أن ينضم علي جبر للمعسكر خلال ساعات.