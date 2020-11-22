جيرارد نجم فياريال: التعادل الإيجابي أمام ريال مدريد مُرضي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جيرارد مورينو، نجم فياريال، سعادته بالتعادل مع ضيفه ريال مدريد (1/1)، اليوم السبت، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.
وأشار مورينو إلى أن فريقه أتيحت أمامه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز خلال اللقاء.
وافتتح ماريانو دياز التسجيل لريال مدريد، في الدقيقة الثانية من المباراة، لكن مورينو أدرك التعادل لفياريال، من ضربة جزاء في الدقيقة 76.
وتطور الأداء الهجومي لفياريال بشكل واضح، خلال الشوط الثاني، وهدد مرمى الفريق الملكي أكثر من مرة، لكنه نجح فقط في انتزاع نقطة التعادل.
وقال مورينو عن ذلك: «نشعر بأن الفرص أتيحت أمامنا للفوز بالمباراة، أجرينا تغييرات بين الشوطين، وفي النهاية نحن سعداء بالنتيجة، فهي نتيجة مرضية».
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