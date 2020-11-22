شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على فوز الفريق الكروي الأول بالنادي على نظيره نادي مصر، بهدفين لهدف، وتأهله لنصف نهائي بطولة كأس مصر قائلًا: «لاعبو الزمالك رجالة وقدموا أداءً مشرفًا في مباراة صعبة».

ووجه مرتضي منصور الشكر للاعبين على روحهم القتالية، وإصرارهم على الفوز حتى الثواني الأخيرة.

وأكد رئيس القلعة البيضاء على حسن تعامل باتشيكو والجهاز الفني مع المباراة، واختيار التشكيل لاسيما وانه أمامه مباراة مصيرية في نهائي أفريقيا

وأبدى منصور اندهاشه من القرارات الخاطئة لحكم المباراة، وتحامله على الزمالك في أكثر من قرار كاد يؤثر في سير المباراة.