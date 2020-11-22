شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: استقالة ماجد سامى من دجلة بعد تمسك شقيقه بتواجد شيتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين أسباب استقالة المهندس ماجد سامى من منصبه فى نادى وادى دجلة قائلا فى تصريحات تليفزيونية "ماجد سامى تقدم باستقالته من وادى دجلة بسبب تمسك شقيقه عادل ببقاء وائل رياض رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي".

وتابع ياسين "المهندس ماجد كان يرغب فى إقالة رياض بسبب وجود بعض المشاكل فى قطاع الناشئين، لكن شقيقه تمسك باستمراره ورفض توصية المهندس ماجد ليتقدم الأخير باستقالته".

وأتم: "عقب إعلان سامى عن استقالته تدخل أحد أفراد العائلة لاقناع المهندس ماجد بحذف البوست الذى قام بكتابته وحل الأمور مع شقيقه".

من جانبه كشف طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، أسباب إعلان ماجد سامى رئيس شركة الكرة رحيله عن منصبه، حيث كتب ماجد عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح.. وداعاً وادى دجلة"، ولم يفصح عن كواليس قراره المفاجئ.

وأكد طارق راشد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن قرار ماجد سامى جاء للحصول على قسط من الراحة بعد فترة عمل داخل نادى وادى دجلة استمرت لـ 18 عامًا، نافيًا ما يتردد حول بيع نادى وادى دجلة بعد رحيل ماجد سامى، مشيرًا إلى أن بيع نادى ليس بتلك السهولة، وهناك أعضاء جمعية عمومية لهم حقوق فى هذا النادى.

أضاف رئيس مجلس إدارة وادى دجلة: "نادى وادى دجلة عبارة عن شركة مساهمة بها 200 مساهم، وماجد سامى أحد هؤلاء المساهمين، لكنه يختلف لكونه صاحب عدد أسهم أكبر، ورئيس شركة الكرة التى تُدار بفريق عمل على أعلى كفاءة، لذلك الأمور ستسير بشكل طبيعى دون حدوث أى خلل".