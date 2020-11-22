شكرا لقرائتكم باتشيكو يشكر لاعبى الزمالك ويؤكد: نسعى لإسعاد جماهير الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، الشكر لجميع لاعبى الفريق بعد الفوز على نادى مصر والصعود إلى الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر، أضاف باتشيكو عقب المباراة أن لاعبى الزمالك قدموا مباراة جيدة ونجحوا فى فرض سيطرتهم على المباراة، والصعود إلى الدور المقبل فى البطولة بالرغم من صعوبتها.

أشار المدير الفنى للزمالك إلى أن الفريق يسعى إلى مواصلة النتائج الطيبة وإسعاد جماهير النادى، مشددا على أن يثق فى اللاعبين ويثق فى شخصيتهم القوية التى ظهرت فى مباراة اليوم، وتأهل الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم 1 ديسمبر المقبل، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، بعد تأهل الزمالك بالفوز على نادى مصر، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس الجديد، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الوقت الأصلى حيث تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وتعادل أسامة فيصل للزمالك فى الدقيقة 96، واحتكم الفريقان للوقت الإضافى بعد نهاية الوقت الأصلى ونجح زيزو فى تسجيل هدف الفوز للزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 116 ليقود فريقه إلى دور نصف النهائى فى مباراة بطلها تقنية الفيديو الـ"VAR"، التى شهدت الرجوع إليها فى العديد من الحالات التحكيمية، وكان طلائع الجيش قد تأهل إلى دور نصف النهائى بإقصاء بيراميدز.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.