شكرا لقرائتكم خالد الغندور: اتحاد الكرة تساهل مع نادى مصر فى لعبه بالقائمة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن الزمالك تفوق على نادى مصر اليوم رغم صعوبة الظروف، وباتشيكو أجري تغير بنزول أسامة فيصل مما تسبب فى تغير النتيجة والفوز باللقاء.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك: اتحاد الكرة تساهل مع نادى مصر فى لعبه بالقائمة الجديدة، بعدما استحوذت شركة زد على النصيب الاكبر من نادى مصر بوجود أحمد حسن وزيدان وحازم إمام وسيف زاهر وأحمد دياب جميعهم أعضاء فى النادى، وأتمنى التوفيق لأسامة نبيه ومحمد أبو العلا ومحمد صبري نجوم الزمالك والأخوة بالجهاز الفنى لنادى مصر، غير أن نادى الزمالك فوجئ بأن نادى مصر أصر على اللعب بالقائمة الجديدة إلا أن اتحاد الكرة رفض ونادى مصر أصر بحجة وجود 9 لاعبين فقط من القائمة القديمة وبعدها فوجئنا بلعب نادى مصر بالقائمة الجديدة تحت ضغوط.

وتابع فى تصريحاته قائلا: إمام عاشور يستحق الطرد وهدف كاسونجو تسلل لأن الفار لا يخطئ.

وروى قصة أسامة فيصل قائلا هو لاعب من دمياط وهو من أكبر اللاعبين فى مصر وهو فى فريق مواليد 2001 مع ابنى يوسف، ويسكن فى فندق النادى ويحافظ على الصلاة فى المسجد فى كل الصلوات وبينام الساعة 8 بالدقيقة وكل تركيزه فى الكرة فقط ولديه أخ من ذوى الاحتياجات الخاصة لديه إعاقة ذهنية وهو ملتزم جدا وكل تفكيره فى شقيقه الصغير وهو لاعب بار بأهله ومتدين ، علاوة على أنه أصغر لاعب يسجل فى تاريخ مباريات القمة يسجل فى مرمى الأهلى ، مؤكدا أن كل اللاعبين التفوا حول الحكم محمود عاشور إلا أنه ركز فى الكرة فقط وقطع الكرة ولعبها وتقدم للإمام وسجل الهدف بكل ثقة فى اخر 10 ثوانى ، مضيفا أسامة فيصل سبب فوز الزمالك اليوم وهو خليفة مصطفى محمد ولا بد من حصوله على فرصة ونساعده على النجاح

وشدد الغندور على ضرورة نبذ التعصب ، مؤكدا أن التعصب لن ينتهى بتغريدات على السوشيال ميديا ولكنه ينتهى بتطبيق العدالة وقنوات الأندية سواء الاهلى والزمالك من الطبيعي أن تنتمى إلى فريقها والأزمة فى القنوات العامة بسبب اسئلة استفزازة وقرارات من اتحاد الكرة جائرة بعدم تطبيق اللوائح ولا بد من تطبيق القانون على الجميع ومن يخطئ لا بد من معاقبته مشددا على أن اتحاد الكرة لا بد ان يكون أقوى من الأهلى والزمالك ،

وأتم هناك تخوف من اللاعبين باللحاق بمباراة نهائى دوري ابطال إفريقيا بسبب اصابات الملاعب أو كورونا والعد التنازلى بدأ لنهائى القرن ، الزمالك صاحب الارض فى المباراة النهائية ولا بد من ذكر إسمه أولا والأهلى سيضطر إلى تغير لون الشورت والحكم المغربي رضوان جيد الأقرب لادارة النهائى الافريقي أوالجزائري مصطفى غربال وهما الأقرب لادارة نادى القرن