شكرا لقرائتكم أحمد عبدالحليم: عاشور زعلان عشان احتسب ضربة جزاء للزمالك مع أنه ألغى هدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادى الزمالك السابق، أن محمود عاشور حكم مباراة الزمالك ونادى مصر فى الكأس زعلان عشان احتسب ضربة جزاء للزمالك فى نهاية المباراة مع أنها صحيحة، ورغم أنه ألغى هدفين وكذلك ضربة جزاء فى بداية المباراة بعدما لمست الكرة يد مدافع مصر.

وأضاف فى الأستوديو التحليلي لقناة الزمالك الخاص بمباراة الزمالك ونادى مصر فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر، أتمنى شيكابالا يلعب مع الفريق الاساسي ليظهر قدراته وإمكانايته والتغيرات تسببت فى تعديل أداء الزمالك فى الشوط الثاني.

وتابع تصريحاته قائلا: أنا زعلان من يوسف أوباما فى مباراة اليوم وأتمنى الزمالك يكون مكتملا أمام الأهلى فى نهائى إفريقيا.

تأهل نادى الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر، ليضرب موعدا مع طلائع الجيش فى خطوة أخيرة قبل النهائى المرتقب للمسابقة المحلية بعدما انتزع فوزا مهما من نظيره نادى مصر فى مواجهة ربع النهائى بالفوز عليه 2-1 فى الوقت الاضافى حيث حول الأبيض تأخره بهدفين للفوز بهدفى أسامة فيصل وأحمد زيزو بعدما امتدت المباراة إلى أشواط إضافية

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر



وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 1 ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة مباريات نصف نهائي كأس مصر، حيث ستُقام مباراة نصف نهائي كأس مصر الأولى، بين الزمالك فى 1لمواجهة طلائع الجيش على استاد "الجيش ببرج العرب" في الإسكندرية، في تمام الخامسة مساءً.