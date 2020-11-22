شكرا لقرائتكم الزمالك: إمام عاشور مؤدب ومعملش حاجة في مباراة مصر وينقصة بعض الخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على طرد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر.

وأكد حمادة أنور في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور مؤدب ومعملش حاجة في مباراة مصر وينقصة بعض الخبرات".

وتابع: "إمام عاشور له مستقبل كبير ومؤثر ضمن صفوف نادي الزمالك وفقط ينقصه بعض الخبرات".

وأتم: "اضطررنا للاعتماد على مصطفى محمد في لقاء اليوم بسبب الإصابة المفاجأة التي تعرض لها أوناجم قبل لقاء اليوم".