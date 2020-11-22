شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: رفض إقالة وائل رياض سر تقدم ماجد سامي باستقالته من وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أسباب استقالة المهندس ماجد سامي من منصبه في نادي وادي دجلة قائلا فى تصريحات تليفزيونية "ماجد سامي تقدم باستقالته من وادي دجلة بسبب تمسك شقيقه عادل ببقاء وائل رياض رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي".
وتابع ياسين "المهندس ماجد كان يرغب في إقالة رياض بسبب وجود بعض المشاكل في قطاع الناشئين، لكن شقيقه تمسك باستمراره ورفض توصية المهندس ماجد ليتقدم الأخير باستقالته".
وأتم: "عقب إعلان سامي عن استقالته تدخل أحد أفراد العائلة لاقناع المهندس ماجد بحذف البوست الذي قام بكتابته وحل الأمور مع شقيقه".
من جانبه كشف طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، أسباب إعلان ماجد سامى رئيس شركة الكرة رحيله عن منصبه، حيث كتب ماجد عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح.. وداعاً وادي دجلة"، ولم يفصح عن كواليس قراره المفاجئ.
وأكد طارق راشد في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن قرار ماجد سامى جاء للحصول على قسط من الراحة بعد فترة عمل داخل نادى وادى دجلة استمرت لـ 18 عامًا، نافيًا ما يتردد حول بيع نادى وادى دجلة بعد رحيل ماجد سامى، مشيرًا إلى إن بيع نادى ليس بتلك السهولة، وهناك أعضاء جمعية عمومية لهم حقوق في هذا النادى.
أضاف رئيس مجلس إدارة وادى دجلة: "نادى وادى دجلة عبارة عن شركة مساهمة بها 200 مساهم، وماجد سامى أحد هؤلاء المساهمين، لكنه يختلف لكونه صاحب عدد أسهم أكبر، ورئيس شركة الكرة التي تُدار بفريق عمل على أعلى كفاءة، لذلك الأمور ستسير بشكل طبيعى دون حدوث أي خلل".
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