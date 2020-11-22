شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: رفض إقالة وائل رياض سر تقدم ماجد سامي باستقالته من وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أسباب استقالة المهندس ماجد سامي من منصبه في نادي وادي دجلة قائلا فى تصريحات تليفزيونية "ماجد سامي تقدم باستقالته من وادي دجلة بسبب تمسك شقيقه عادل ببقاء وائل رياض رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي".

وتابع ياسين "المهندس ماجد كان يرغب في إقالة رياض بسبب وجود بعض المشاكل في قطاع الناشئين، لكن شقيقه تمسك باستمراره ورفض توصية المهندس ماجد ليتقدم الأخير باستقالته".

وأتم: "عقب إعلان سامي عن استقالته تدخل أحد أفراد العائلة لاقناع المهندس ماجد بحذف البوست الذي قام بكتابته وحل الأمور مع شقيقه".