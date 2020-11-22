شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباريات كأس مصر تحمل الكثير من المفاجأت دائمًا على مدار التاريخ ، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية : "نرى اليوم أمور غريبة للغاية بسبب مشاركة نادي إف سي مصر رغم بيعه إلى نادي زد والدوري ملئ بالأمور الغريبة".

وعن شكوى نادي إف سي مصر، شدد أنور "المباراة انتهت ولكن إحنا كنا عاوزين نعرف إحنا بنلاعب نادي أيه ولكن الماتش خلص ونركز في المرحلة المقبلة" مشددا "مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني" .

ونجح الزمالك فى التأهل إلى دور نصف النهائى فى بطولة كأس مصر بالفوز على نادى مصر، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس الجديد، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الوقت الأصلى حيث تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وتعادل أسامة فيصل للزمالك فى الدقيقة 96، واحتكم الفريقان للوقت الإضافى بعد نهاية الوقت الأصلى ونجح زيزو فى تسجيل هدف الفوز للزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 116 ليقود فريقه إلى دور نصف النهائى فى مباراة بطلها تقنية الفيديو الـ"VAR"، التى شهدت الرجوع إليها فى العديد من الحالات التحكيمية.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.