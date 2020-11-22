شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني عن ترشحه لرئاسة الزمالك: «شكرا والسلام عليكم».. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك، قائلا «شكرا والسلام عليكم».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيخرج من اتحاد الكرة لابنائه وأحفاده وسيكون مشجعا للمنتخب والزمالك.

وأوضح عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه سيعود لعمله مرة أخرة بالبنك ولن يترشح لانتخابات الزمالك، مؤكدا أنه أنجز جميع المهام التي أسندت إليه خلال فترة عمله باتحاد الكرة.