القرارات التحكيمية المثيرة وبروتوكول الـ VAR الأبرز فى لقاء الزمالك ونادى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * نادى مصر

المسابقة : الدور ربع النهائي من كأس مصر

الملعب : إستاد السويس

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمود عاشور

المساعد الأول : نور سعيد

المساعد الثاني : ماجد المليجي

الحكم الرابع : محمد عبد العزيز

حكام الVAR : محمود بسيوني، صبرى إبراهيم

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : محمود عاشور

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا أهمها القرارت التحكيمية المثيرة والخاصة بالمفاهيم الصحيحة للتطبيق العملى لبروتوكول ال VAR وكانت أهم الحالات التحكيمية كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 7 يحرز الزمالك الهدف الأول ولكن يلغى الهدف بداعى التسلل على لاعب الزمالك كاسونجو وقرار صحيح من المساعد الثانى نتيجة التمركز والتركيز وال VAR يؤكد القرار أيضا مع المساعد ولكن السؤال هنا لماذا استدعى ال VAR الحكم مع أن قرار تسلل أو لا تسلل يعتبر factual decision أو قرار حقيقى ومكانى لا يتطلب استدعاء الحكم أم هل كان هناك خطأ قبل حالة التسلل؟ الإعادات لم توضح شئ.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 26 يستلم كاسونجو الكرة والذى كان فى موقف تسلل ولكن المساعد يحتفظ بقراره وتنتهى الهجمة باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك بناء على قرار محمود عاشور وفى هذه اللحظة يرفع المساعد الثانى رايته ليعلن عن قراره باحتساب التسلل على لاعب الزمالك كاسونجو وتطبيق ممتاز من المساعد الثانى لبروتوكول ال VAR حيث أنه انتظر حتى انتهاء الهجمة ومن ثم أعلن عن قراره وهو احتساب التسلل وقرار صحيح من المساعد.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 57 دخول قوى من لاعب الزمالك أمام عاشور على مدافع نادى مصر وعاشور يسمح بإتاحة الفرصة وتنتهى الهجمة ولكن ال VAR يبلغ الحكم بأن دخول أمام عاشور كان باستخدام قوة زائدة ومن ثم يطرد الحكم أمام عاشور فى قرار صحيح ولكن السؤال هنا أيضا لماذا لم يستدعى ال VAR الحكم لعمل مراجعة على اللعبة مع انها تصنف بأنها قرار ذاتى subjective decision؟

الحالة الرابعة: مطالبة من لاعبى الزمالك بلمسة يد على مدافع نادى مصر فى الدقيقة 91 وعاشور يسمح باستمرار اللعب فى قرار صحيح حيث أنه لحظة تلامس الكرة باليد كانت فى وضع طبيعى وغير مكبرة لحجم الجسم وال VAR يؤكد على القرار.

الحالة الخامسة: فى الدقيقة 101 من الشوط الثالث الحكم عاشور يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك نتيجة الدفع الواضح من مدافع نادى مصر على لاعب الزمالك أسامة فيصل ولكن ال VAR يتدخل ويستدعى الحكم ومن ثم يغير الحكم قراره ويحتسب ركلة حرة مباشرة نظرا لان مخالفة الدفع حدثت خارج منطقة الجزاء وطرد للاعب نادى مصر حسنى ذكى لمنع فرصة محققة لتسجيل هدف وقرار صحيح.

الحالة السادسة: فى الدقيقة 112 يدخل عبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء ويلتحم معه مدافع نادى مصر ويحتسب عاشور ركلة مرمى لصالح نادى مصر ولكن ال VAR يستدعى الحكم حيث أنه كان هناك عرقلة من لاعب نادى مصر داخل منقطة الجزاء وبالتالى يحتسب عاشور ركلة جزاء لصالح الزمالك.

عنصر اللياقة البدنية : لياقة بدنية ممتازة والحكم قريب من معظم المخالفات نتيجة للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى إدارة مثل هذه المباريات.

العقوبات الانضباطية: أنذر محمود عاشور كلا من لاعب الزمالك محمود علاء ولاعب نادى مصر محمود بدير فى الدقائق 30, 34 وذلك للتهور وفى الدقيقة 57 طرد صحيح لصالح أمام عاشور للدخول باستخدام قوة زائدة على مدافع نادى مصر وانذار لكلا من حارس نادى مصر وليد توفيق وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لإضاعة الوقت والاعتراض على الحكم فى الدقائق 88, 93 ، وفى الدقيقة 101 طرد صحيح لصالح لاعب نادى مصر حسنى زكى لمنع فرصة محققة لتسجيل هدف.

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 21, 46 وأشار على حالات التسلل فى الدقائق 24, 81 وتميز من المساعد فى الدقيقة 108 حين ألغى هدف لصالح الزمالك بداعى التسلل وقرار صحيح يؤكده ال VAR حيث أن لاعب الزمالك مصطفى محمد كان فى موقف تسلل لحظة تمرير الكرة له.

المساعد الثانى : تميز من المساعد الثانى فى الدقيقة 7 من الشوط الأول عندما أشار على حالة تسلل وقرار صحيح يؤكده ال VAR أيضاً وفى الدقيقة 26 يشير أيضا إلى حالة تسلل على لاعب الزمالك كاسونجو ومن ثم إلغاء ركلة الجزاء التى كانت من الممكن أن تحتسب من قبل الحكم محمود عاشور وأشار أيضا على حالات التسلل فى الدقائق 40, 91, 120 بتقدير صحيح وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 93, 95.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الVAR: تدخل ال VAR فى بعض الحالات البعض منها صحيح والبعض الآخر خاطئة والخاصة بتطبيق البروتوكول.