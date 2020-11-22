شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: لم نكن سببا فى إصابة صلاح بكورونا وهناك إشادات من ليفربول وأرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إنه لم يحدث إهمال على الإطلاق ولم نكن سببا في إصابة محمد صلاح بكورونا ولا أريد أن أقول لك كيف تصرفت الدولة ووزارة الصحة ورئيس لجنة مكافحة كورونا واللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

وتابع الجناينى خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى، كنا سنوفر طائرة لنقل صلاح والننى وحصل اتفاق بين أرسنال والننى بإرسال طائرة طبية نتحمل تكاليفها نحن الثلاثة وهذا كان أفضل وكان من المفترض أن أوفر طائرة لإعادتهم وتم عمل اتفاق أكثر من رائع مع الناديين الآخرين، وهناك إشادة بما تم عمله من ليفربول وأرسنال، واتصلت بهم آخر مرة أول أمس.

وأكد أنه لم يكن من الخطأ حذف البيان من على موقع اتحاد الكرة وليس من المفروض نشر شىء وحذفه على الموقع ولكن إذا خرجت المسحة الثانية سلبيية ما ذا كان سيحدث.