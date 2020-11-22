شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: "دراجتك صحتك" مبادرة من الرئيس السيسى وهدفنا "عجلة فى كل بيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن "دراجتك صحتك" مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى إن الهدف منها أن يكون فى كل بيت دراجة وتصبح أسلوب حياة، لنستخدما فى الوصول إلى العمل والجامعة وغيرها من الأماكن.

أضاف وزير الرياضة فى تصريحاته لبرنامج "مساء دي إم سى": "دراجتك صحتك مبادرة من الرئيس، وهدفنا يكون في كل بيت دراجة وتكون أسلوب حياة نروح بيها الشغل او الجامعة، وكمان هي رياضة بتزيد من العوامل الصحية وده اثبتته أبحاث علمية ومصرين على ده، وخلصنا الدفعة الأولى والتانية وهنعلن عن الدفعة الثالثة والتى بها 7000 دراجة مدعمة، وسيكون هناك تنوع فى الدراجات ليستخدمها الشباب في بعض الاعمال، واحنا مكملين فيها".

أردف أشرف صبحى، إن سعر الدراجة فى وزارة الشباب والرياضة مدعم عن الأسعار الخارجية، حيث يتم عرض الدراجة بـ 1900 جنيه، ويبلغ سعرها فى الأسواق ما يقرب من 4000 جنيه.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة