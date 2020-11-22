شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: نفذت القانون بخصم 3 نقاط من الزمالك نهاية الموسم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إن اتحاد الكرة يحصل على أى حق يملكه ونمتلك اتحاداً قوياً ينفذ قراراته.

وأضاف عمرو الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم تطبيق اللائحة بكل حذافيرها وقرارات لجنة المسابقات والانضباط تنفذ على الجميع".

وتابع عمرو الجنايني: "تم خصم الـ 3 نقاط من نادي الزمالك بسبب عدم حضوره مبارة القمة امام النادي الاهلي في ستاد القاهرة".

وأكمل عمرو الجنايني: "من حق أى ناد تقديم تظلم، وتظلم نادي الزمالك تم تقديمه وتم تأييد قرار خصم النقاط من الزمالك"، مضيفا: "يوم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لو مراقب المبارة طالب بتأجيل المبارة كان سيتم تأجيلها بسبب الطقس السيىء".

وفي سياق أخر كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد إجراء مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021.

وحدد مسؤولو اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة،

ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.

وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.