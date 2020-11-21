شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو عقب الفوز على مان سيتي: أشعر بالراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إنه سعيد بفوز فريقه على منافسه مانشستر سيتي بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات لقاءات البريميرليج.

أضاف مورينيو، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني، أنه يشعر بالراحة عقب الفوز على رفقاء جوارديولا، كل ما سيفعله حاليا مشاهدة لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد، وبعدها سيخلد للنوم.