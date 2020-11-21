شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: حسام البدري اختار جهازه الفني بالكامل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، اختار جهازه الفني بالكامل.
وأشار «الجنايني» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إلى أنه يحق للبدري تغيير أي عضو في الجهاز الفني للمنتخب إذا أراد.
من ناحية أخرى، أعرب عمرو الجنايني، عن تفاؤله بمبادرة «لا للتعصب» قائلًا: «ابنتي زملكاوية، وجوزها أهلاوي، أقصد أن البيت الواحد بداخله كافة الانتماءات»، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس إدارة الأهلي أصدقاؤه.
وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي وقوى الشر وراء انتشار التعصب بمصر، معلقا «فيه ناس بتنفخ في النار».
وأشار إلى أن الجماهير عليها دور كبير الالتزام كي تعود إلى المدرجات قائلا: «عودة الجمهور في حساباتنا»،لافتا إلى أن التزام الجمهور حال حضوره نهائي كأس الأمم الأفريقية، سيكون خطوة مبشرة لعودة المشجعين إلى المدرجات.
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